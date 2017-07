(rtn) Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann hat zu Beginn der Himbeersaison auf den Feldern von Landwirt Enno Glantz in Delingsdorf ein Fohlen auf den Namen Tulameen getauft.





Tulameen, heißt eine Himbeersorte die bei Glantz in Delingsdorf wächst. Die erst zwölf Wochen alte Stute ist das Charity-Pferd, das beim Hoffest (11. bis 13. August) auf dem Gelände des Erdbeerhofs Glantz in Delingsdorf versteigert wird. Der Erlös kommt der Initiative "Reiten gegen den Hunger" zugute. Diese unterstützt Projekte der Welthungerhilfe. Quelle: HA.de