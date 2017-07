(rtn) Polizeikolonnen, Absperrungen, Sicherheitszonen, ein weitreichendes Demonstrationsverbot, Stacheldraht und Zäune: Wegen des G20-Gipfels wird Hamburg immer mehr zur Hochsicherheitszone ausgebaut. Eine Polizeieinheit aus Schleswig-Holstein sicherte am Montag einen Polizei-Parkplatz am Ausschläger Weg mit Zäunen und Natodraht.



Ärger gibt es derzeit um das Camp in Entenwerder. Das Hamburger Verwaltungsgericht hat indie Auflagen gegen ein Protest-Camp auf der Elbhalbinsel Entenwerder bestätigt. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin dürfen die G20-Gegner weiterhin keine Schlafzelte aufstellen sowie Küchen und Duschen errichten. Es würden weiter keine Übernachtungen geduldet, twitterte die Polizei.



Rund um den Haupt-Tagungsort Messehallen kommt es zu Sperrungen und verschärften Sicherheitskontrollen. Auch rund um die Elbphilharmonie wird es an den Gipfel-Tagen zu Einschränkungen kommen. Die Polizei veröffentlichte Anfang Juni eine Allgemeinverfügung, die während des Treffens angemeldete und unangemeldete Versammlungen in großen Teilen der Stadt verbietet. Die rund 38 Quadratkilometer große Zone - auch Transferkorridor genannt- reicht von der Willy-Brandt-Straße im Süden bis zum Flughafen im Norden. Das Versammlungsverbot soll vom 7. Juli um 6 Uhr morgens bis zum 8. Juli um 17 Uhr gelten. Beim größten Einsatz in der Geschichte der Hamburger Polizei sind bis zu 20.000 Beamte aus ganz Deutschland eingesetzt.



Anlässlich des G20-Gipfels hat die Polizei ein kostenfreies Bürgertelefon eingerichtet. Unter der Telefonnummer 08000 - 4286 50 können die Bürger montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr Fragen stellen. Auch per E-Mail (g20-buergerinfo@polizei.hamburg.de) nimmt die Polizei Fragen zu den Einschränkungen während des G20-Gipfels entgegen.