(rtn) Die Hamburger Polizei hat am Dienstagmittag eine Hubschrauberübung über der Außenalster gemacht, an der auch US-Helikopter beteiligt waren. Bei der Übung flogen die Sikorsky-Hubschrauber, die als "Marine One" bezeichnet werden, wenn der US-Präsident an Bord ist, über die Alster und landeten am Ufer. Mit Video (c) rtn

Hamburgs Polizeisprecher Timo Zill sagte, es sei eine Evakuierungsübung gewesen, für den Fall, dass Staatsgäste in Sicherheit gebracht werden müssen - in diesem Fall auf Wunsch der Amerikaner



Ohne die Rotoren abzuschalten, setzen die riesigen Marine-One-Hubschrauber auf. Es sind Sikorsky-Hubschrauber, die als „Marine One“ bezeichnet werden, wenn der US-Präsident an Bord ist. Einige der Maschinen waren bereits in den sechziger Jahren in Vietnam im Einsatz. Heute landeten sie nahe des Gästehaus des Senats, wo US-Präsident Donald Trump während des Gipfels wohnen wird.