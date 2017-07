rtn/iwe) Ein Feuer in einem spirituosenverarbeitenden Betrieb am Brauereiweg in Flensburg hat am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Während eines Produktionsprozesses ereignete sich eine Verpuffung – dabei wurde ein Mitarbeiter des Betriebes schwer verletzt.





Die Rauchsäule war über großen Teilen der Stadt zu sehen. Das Unglück geschah gegen 14.30 Uhr: Nach Angaben von Polizeisprecher Christian Kartheus waren Mitarbeiter mit der Produktion von Lebensmitteln beschäftigt, wobei sich die Verpuffung mit dem anschließenden Brand des Lagergebäudes im hinteren Bereich des Firmengeländes ereignete. „Wir konnten schon auf der Anfahrt eine massive Rauchentwicklung sehen und haben deshalb die Alarmstufe erhöht“, erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Rainer Blaas. Neben den Löscharbeiten an dem brennenden Gebäude galt es auch, mehrere Tanks an der Gebäuderückseite zu kühlen. „Das ist uns glücklicherweise gelungen“, ergänzt Blaas.

Ein Mitarbeiter zog sich bei der Verpuffung erhebliche Brandverletzungen zu. Er wurde, ebenso wie drei weitere Mitarbeiter der Firma, mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. Diese sollen allerdings glücklicherweise nur einen Schock und Rauchvergiftungen erlitten haben. Was die Verpuffung und den Brand ausgelöst hat – dazu können Polizei und Feuerwehr noch keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Brandstelle beschlagnahmt.