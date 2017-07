(rtn) Demonstrationen, Protestcamps und Weltpolitik. Hamburg bereitet sich auf den G20-Gipfel vor. Live-Musik, Infostände und Plakate - mit viel Kreativität haben am Dienstagabend in der Hansestadt Tausende am «hedonistischen Massencornern» teilgenommen, um gegen den bevorstehenden G20-Gipfel in der Stadt zu protestieren.

Dabei besetzen sie Fußgängerwege und Ecken zum "Cornern". Auf dem Tschaikowskyplatz vor den Messehallen trafen sich zahlreiche Menschen zum gemeinschaftlichen Singen mit einer Band. Gleich nebenan war eine Spedition aus Bad Segeberg im Einsatz. Mit einem Radlader stellten die Arbeiter im Auftrag der Polizei große Betonquader auf. Einer allein wiegt 2,4 Tonnen. Die Blöcke wurden in Parkbuchten rund um das Veranstaltungszentrum aufgestellt, damit niemand dort hineinfahren kann.



Inzwischen treffen auch immer mehr Unterstützungskräfte für die Hamburger Feuerwehr in der Stadt ein. So meldete sich eine Einheit der Berufsfeuerwehr Berlin mit drei Löschzügen zum Dienst. Nach ersten Erkenntnissen werden die Berliner Feuerwehrleute zum Brandschutz vor den Hotels positioniert in denen die Staatsgäste wohnen.