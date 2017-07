(rtn) Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg Billstedt sind an der Straßenkreuzung Rübezahlstrasse zur Sultanstrasse zwei Autos zusammengeprallt. Durch die Wucht schleuderte ein Auto durch eine Hecke in den Vorgarten und prallte gegen die Wand eines Hauses. Menschen wurden nicht verletzt.



Da das freistehende Einfamilienhaus, starke, sich vergrößernde vertikale Risse an der Stirnseite aufwies, wurden ein Führungsdienst B und der Umweltdienst, sowie die Freiwillige Feuerwehr Warwisch, eine Einheit für die spezielle technische Gefahrenabwehr und Bauunfälle, und der Abrollbehälter Rüstholz nachgefordert. Nachdem das Unfallfahrzeug aus dem Vorgarten durch ein Abschleppfahrzeug entfernt worden war, wurde das verunreinigte Erdreich ausgekoffert und in eine Plane zur weiteren Entsorgung verpackt. Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Warwisch wurde mit Kanthölzern und Brettern eine spezielle Abstützkonstruktion errichtet, um das Gebäude von außen und innen zu stabilisieren. Nach gut drei Stunden war der Einsatz für die Kräfte der Feuerwehr Hamburg beendet.



Eingesetzte Kräfte: 1 Hamburger Löschfahrzeug der Berufsfeuerwehr, 1 Freiwillige Feuerwehr TH, 1 Führungsdienst (B-Dienst), 1 Umweltdienst, 1 Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Rüstholz, 1 Pressesprecher, insgesamt 30 Einsatzkräfte