(rtn) Mit der Boygroup "Caught in the Act" wurde Bastiaan Ragas 1994 berühmt. Ab 9. Juli moderiert Ragas im ZDF die Quizshow "Gut geschätzt gewinnt". In der Sendung erzählt er, was die Zuschauer erwartet.





Ulf Röller, Journalist

Seit 2010 leitet er das ZDF-Studio in Washington. Beim G20-Gipfel berichtet der Journalist aus Hamburg. In der Sendung erzählt Röller, wie er Trump bisher erlebt hat.



Robin Alexander, Journalist und Autor

Er hat bereits einige G20-Gipfel begleitet und sagt: "Trumps Hamburger Auftritt bleibt für die deutsche G20-Präsidentschaft bis zuletzt unkalkulierbar." Er gibt seine Einschätzung.



Margot Käßmann, Theologin

Als Botschafterin für das Reformationsjubiläum 2017 hat sie in den letzten Jahren 34 Länder bereist. Käßmann spricht über ihre Aufgaben und sagt, wie sich ihr Leben 2018 verändern wird. Quelle: ZDF