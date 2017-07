(rtn) Verkehrschaos, Polizei-Eskorten für Staatsgäste, Polizeikolonnen und Wasserwerfer sind wegen der "Welcome to hell" - Demo überall in der Stadt. Die als heikel eingestufte Kundgebung "Welcome to Hell" ist am Hamburger Fischmarkt gestartet.



Der eigentliche Demonstrationszug durch die Stadt soll um 19 Uhr beginnen. Erwartet werden rund 10.000 Linksautonome. Die Polizei rechnete mit bis zu 8.000 gewaltbereiten Demonstranten. "Wir werden sie sehr, sehr eng begleiten, aber die Versammlung hat die Chance, einen friedlichen Verlauf zu nehmen", sagte Innensenator Andy Grote (SPD)bei NDR zur Demonstration "Welcome to Hell", die mit dem Protestzug um 19 Uhr starten soll. Die Polizei warnt erneut vor massiven Verkehrsbehinderungen wegen der Schleusung der Delegationen. Bis zum Abend kommt es vor allem zwischen Flughafen und der Innenstadt immer wieder zu Sperrungen.