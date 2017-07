rtn) Lage in Hamburg eskaliert nach Demo-Abbruch. Autos brennen, Böller fliegen und Polizisten werden massiv angegriffen. Friedlicher Protest geht anders.



Nach Angaben der Polizei begann 16:05 Uhr begann die Versammlung "Für eine solidarische Welt - gegen den G20- Gipfel in Hamburg!" mit den Worten "Willkommen in der Hölle" am St. Pauli Fischmarkt. Vor Ort befanden sich zu Beginn ca.

650 Personen. Bis 19:00 Uhr wuchs die Anzahl der Teilnehmer (Stand: 19:00 Uhr) auf ca. 12000 Personen an.



Der Aufzug "Für eine solidarische Welt - gegen den G20 - Gipfel in Hamburg!" setzte sich gegen 18:59 Uhr in Bewegung und musste nach kurzer Zeit von Einsatzkräften bereits aufgestoppt werden, da sich ca. 1000 Personen vermummt hatten. Die Vermummung stellt neben einer Straftat auch eine wachsende Gefährdungssituation dar.



Gegen 19:16 Uhr erfolgte daher von Seiten der Polizei die mehrfache Aufforderung, dass die betroffenen Teilnehmer ihre Vermummung ablegen sollen. Dieser Aufforderung wurde nur in kleinen Teilen nachgekommen. Insgesamt befanden sich zwei "Schwarze Blöcke"

im Aufzug.



Die Teilnehmer verhielten sich den Einsatzkräften gegenüber äußerst aggressiv. Die Polizei wollte den "Schwarzen Block" vom restlichen Aufzug trennen, damit die Fortsetzung der Versammlung gewährleistet werden kann. Die Teilnehmer des "Schwarzen Blocks" setzten gegen die einschreitenden Beamten Flaschen, Stöcke, Eisenstangen und Latten ein.Die Einsatzkräfte mussten daraufhin Wasserwerfer, Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzen.



Im Rahmen eines Interviews wurde der Hamburger Polizeisprecher Timo Zill und ein weiterer Beamter massiv attackiert. Der Polizeipressesprecher Timo Zill befand sich während eines Interviews im Bereich der St.Pauli Hafenstraße, als er und ein weiterer Beamter plötzlich von unbekannten Tätern massiv bedrängt und attackiert wurden, so dass er und sein Begleiter in einen Rettungswagen stiegen. Die Täter versuchten immer wieder die Tür des Rettungswagen aufzureißen und schlugen auf diese ein. Der Rettungswagen entfernte sich mit Sonderrechten vom Einsatzort. Timo Zill und der Beamte blieben unverletzt



Die Versammlung wurde dennoch nicht aufgelöst, damit die friedlichen Versammlungsteilnehmer weiterhin ihr Grundrecht nach Artikel 8 GG wahrnehmen können. Der Anmelder hat gegen 20:09 Uhr die Versammlung für beendet erklärt. Danach kam es zu massiven Ausschreitungen in der Stadt.