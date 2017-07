(rtn) Verletzte, brennende Autos und Verwüstungen: Nach der Eskalation bei der "Welcome to Hell"-Demo bleibt die Lage in Hamburg angespannt. Nachdem der Versammlungsleiter gegen 20:09 Uhr die Versammlung fürbeendet erklärt hatte, haben sich die Teilnehmer des "Schwarzen Blocks" in Kleinstgruppen in Richtung St. Pauli entfernt.



Ab 20:13 Uhr kam es zu diversen Einsatzanlässen der Polizei in den Stadtteilen St. Pauli und Altona, bei denen vermummte Straftäter agierten. Diese errichteten mehrfach Hindernisse auf Fahrbahnen, die teilweise auch in Brand gesetzt wurden. Außerdem wurden diverse Sachbeschädigungen



- an Baustellen

- an Lichtzeichenanlagen

- an geparkten PKW

- an Banken (Scheiben eingeschlagen)

- an einem Geschäftshaus

- am Amtsgericht Altona (Scheiben eingeschlagen)



vorgenommen. Gegen 20:50 Uhr beschädigten ca. 200 Personen diverse Autos in der

Hospitalstraße/ Max-Brauer-Allee und errichteten Barrikaden. Mehrere Diensthundeführer, die zum Schutz der Wohnung des Innensenators eingesetzt waren, wurden von unbekannten Tätern angegriffen. Die Beamten blieben unverletzt.



Die Einsatzkräfte werden weiterhin beim Einschreiten massiv mit Wurfgegenständen (Steine, Flaschen, Pyrotechnik) attackiert. Im Bereich Neuer Pferdemarkt wurden diverse Einsatzfahrzeuge angegangen und beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sieben Polizeibeamte verletzt. Die Polizei setzt massiv Raumschutzkräfte ein, um weitere

Straftaten zu unterbinden.