Wasserwerfer gegen Blockade

(rtn) Verletzte Polizisten, brennende Autos, Straßenblockaden und Verwüstungen: Nach der Eskalation bei der "Welcome to Hell"-Demo blieb die Lage in Hamburg bis weit nach ein Uhr angespannt. Die Randalierer zogen eine Spur der Verwüstung durch die Stadt.

Schaufensterscheiben von Geschäften und Banken wurden eingeworfen, Bushäuschen entglast und immer wieder brannte Barrikaden auf den Straßen. Im Stadtteil Eimsbüttel hat die Polizei eine blockierte Hauptverkehrsstrasse durch Wasserwerfer-Einsatz geräumt.



Bis Mitternacht wurden mindestens 76 Polizeibeamte verletzt. Ein Beamter musste mit einer Augenverletzung in eine Klinik eingeliefert werden, da unmittelbar vor seinem Gesicht ein Feuerwerkskörper explodiert ist, ein Pilot eines Polizeihubschraubers wurde mit Laserpointern geblendet.