Großfeuer zerstört Reifenlager

(rtn) Auf dem Gelände eines Autohändlers in Hamburg-Marienthal sind am frühen Freitagmorgen auf einer Fläche von 200 Quadratmetern Reifen in Flammen aufgegangen.

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg wurde ein Feuer auf dem Gelände einer Autowerkstatt gemeldet. Der ersteintreffende Löschzugführer stellte fest, dass Altreifen auf einem KFZ Werkstattgelände auf einer Fläche von ca. 200m² und 3m Höhe brannten. Auf Grund des ausgedehnten Feuers wurde die Alarmstufe auf FEU 2 erhöht. Die Brandbekämpfung wurde mittels 2B-, 2C- und 2 Schaurohren (1 über Drehleiter) eingeleitet. Wegen der schwierigen Wasserversorgung musste eine Versorgungsleitung über längere Wegstrecke aufgebaut werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung

wurde für die betroffenen Stadtteile mittels Rundfunkdurchsagen und Katwarn die Bevölkerung aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ferner kam es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs Hamburg/Lübeck. Messungen auf Gefahrstoffe im Umfeld waren negativ. Der Busverkehr zwischen Holstenhofweg und Bovestraße wurde

eingestellt. Für die Nachlöscharbeiten, die zur Zeit noch andauern, wurde ein Radlader des THW angefordert. Eingesetzt waren 70 Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie des THW.