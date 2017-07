(rtn) Während es am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg zu heftigen Krawallen kommt, verschaffen sich andere zeitgleich bei einer imposanten Show ganz friedlich Gehör. Internationale und nationale Musikstars zeigen beim Global-Citizen-Festival, dass es auch anders geht.

Erstmals trägt die Bewegung Global Citizen (Weltbürger) ihre seit 2012 in New York stattfindende Show in Deutschland aus. Das Ziel: Vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs am Freitag/Samstag in der Hansestadt ein Zeichen zu setzen und Politiker in die Pflicht zu nehmen. Mit ihren Fans - laut Veranstaltern mehr als 11.000 Zuschauer - feiern sie eine große Charityparty.







G20-Gipfel - Protest - Global Citizen Festival in der Barclaycard Arena, Hamburg, 06.07.2017 mit Andreas Bourani, Shakira, Pharrell Williams, Herbert Groenemeyer im Duett mit Chris Martin (Coldplay), Amy Cairns, David Beasley, (Welternährungsprogramm), Stu Pann (HP), Lena Meyer-Landrut, Mauricio Macri, Gordon Brown, Khatia Buniatishvili, Demi Lovato, Ellie Goulding, Jeff Radebe, Ivy McGregor, Dr. Jim Yong Kim (Präsident Weltbank) , Justin Trudeau Premiermenister Kanada mit Ehefrau Sophie, Dr. Tedros Adhanom, Lukas Rieger Jason Diakadi Jay Max VI, Philippe Voegeleer, Betty Taube, Hadnet Tesfai, Wana Limar, Dr. Soka Moses (Ebola Aktivist) und Hanneke Schuitemaker (Johnson & Johnson), Erna Solberg (Norwegische Premierministerin) mit Hugh Evans mit Ehefrau Tanyella Evans, Ryan Gall und Olga Segura