(rtn) In der Nacht und am heutigen Morgen kam es im erweiterten Innenstadtbereich von Hamburg zu diversen Straftaten. Barrikaden, Mülltonnen, Holzpaletten und Autos wurden in Brand gesteckt. Böller und Flaschen flogen gegen Polizisten und Objektschutzkräfte am Hotel Park Hyatt in der Altstadt wurden angegriffen. Inzwischen forderte die Polizei Verstärkung aus allen Bundesländern an.

Auch die Landespolizei SH hat der Hamburger Polizei weitere Unterstützung zugesichert und entsendet sofort weitere Einsatzkräfte nach Hamburg. Über das Wochenende kann es daher zu kurzfristigen Einschränkungen bei der Erreichbarkeit kleinerer Polizeidienststellen kommen, heißt es in einer Polizeimeldung. Die Polizeireviere im Land sind aber uneingeschränkt erreichbar. Der Funkstreifendienst im Land wird ebenfalls in gewohntem Umfang aufrecht erhalten bleiben.



Die Entscheidung zur weiteren Unterstützung traf heute Vormittag der stellvertretende Landespolizeidirektor Joachim Gutt: "Wir unterstützen unsere Hamburger Kollegen mit etwa 200 weiteren Einsatzkräften. Ich bitte die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes um Verständnis, wenn dazu die Öffnungszeiten einzelner Dienststellen eingeschränkt werden müssen. Die Sicherheit in Schleswig-Holstein ist und bleibt gewährleistet!"

Vorläufige Bilanz: Verkehrszeichen und Baumaterial wurde herausgerissen und z.T. entwendet. Ein Bauzaun wurde auseinandergerissen und zum Teil bewaffneten sich Gewalttäter mit den Holzlatten. Unbekannte Täter zerstachen einen Reifen eines geparktenPKW der kanadischen Delegation. Fahrbahnen wurden mit Krähenfüßen belegt und es Polizisten wurden mit Flaschen und Böllern beworfen.



Die Fensterscheiben der Außenstelle der Polizei in Hamburg-Horn wurde von unbekannten Tätern mit Steinen eingeworfen.

Zwei mit Beamten besetzte Funkstreifenwagen der Bundespolizei wurden im Bereich des Bahnhofs Altona angegriffen und zum Teil entglast und beschmiert. Auf einen nicht besetzten Funkstreifenwagen wurde ein Molotowcocktail geworfen, der sich nicht entzündete.



Ein Hubschrauber der Polizei wurde im Bereich Altona mit einer Leuchtrakete angegriffen. Das Geschoss verfehlte den Hubschrauber nurknapp.



Die Scheiben des Konsulats der Mongolei wurden eingeworfen.



Es kam immer wieder zu Straßenblockaden, unter anderem in der Nähe der Messe in der Schröderstiftstraße und in der Nähe des Gästehauses des Senats. Personengruppen von bis zu mehreren hundert Personen agierten hierbei gemeinsam. Aufgrund der bestehenden Allgemeinverfügung wurden und werden diese Straßenblockaden aufgelöst. Die Polizei geht weiterhin massiv gegen Straftäter vor.