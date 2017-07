(rtn) Brennende Barrikaden, Plünderungen, Steine, Böller und Flaschenwürfe gegen Polizisten. Aufgrund der anhaltenden Krawallen war die Polizei mit einem großen Aufgebot an Spezialeinsatzkräften im Bereich des Schanzenviertels gegen die militanten Personen vorgegangen.



Im Bereich Schulterblatt war es durch eine größere Anzahl von Straftätern zu gewalttätigen Angriffen durch den Bewurf mit Steinen und Flaschen sowie den Beschuss mit Zwillen gegen die Einsatzkräfte gekommen. Eine unbekannte Anzahl von Personen flüchtete und konnten anschließend auf den Dächern einiger Häuser des Schulterblatts

festgestellt werden. Die Personen waren mit Molotowcocktails und Eisenstangen bewaffnet.



Während des Einschreitens im Bereich des Schanzenviertels waren die Einsatzkräfte dauerhaft gewalttätigen Angriffen ausgesetzt. Die Räummaßnahmen wurden unter Einsatz von Zwangsmitteln durchgesetzt. Nachdem die Polizeikräfte vorgerückt waren, zogen sich die Personen in Kleinstgruppen zurück. Das Haus Schulterblatt 1 wurde durch Spezialkräfte taktisch betreten und gesichert. Im Rahmen der Maßnahmen kam es zu 13 Festnahmen.



Im weiteren Verlauf kam es trotz des konsequenten Einschreitens von Seiten der Polizei immer wieder zu Sachbeschädigungen an Geschäften und Fahrzeugen. In der Altonaer Straße plünderten ca. 500 Täter einen Supermarkt und zündeten diesen im Anschluss an.



Im Bereich Schlump/ Schäferkampsallee wurden von ca. 250 Personen Barrikaden errichtet. Hierzu benutzen die Täter diverse Gegenstände wie Mülleimer, Fahrräder und Verkehrsschilder. Außerdem wurden mehrere Autos im Umfeld in Brand gesetzt.

Ein 27-jähriger Deutscher, der im Verdacht steht, die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einem Laserpointer geblendet zu haben, wird heute wegen versuchten Mordes dem Haftrichter zugeführt.

Seit Beginn des Polizeieinsatzes am 22. Juni wurden den Polizeiangaben zufolge bisher insgesamt 114 Menschen fest- und 89 in Gewahrsam genommen.



Bei den gewaltsamen Protesten rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind nach Angaben der Hamburger Polizei bisher 213 Beamte verletzt worden.