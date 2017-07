(vg/rtn) Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es Samstag gegen 16 Uhr in der Lübecker Obertrave. Ein Schwimm-Bus geriet gegen einen Brückenpfeiler. Er wurde mit Frontbereich beschädigt. Die Feuerwehr evakuierte die Passagiere über eine Leiter.





Ein Ausflugsschiff hatte den Schwimm-Bus bereits an die Kaimauer an der Obertrave gebracht. Die Feuerwehr rückte mit einer Leiter an, damit die Passagiere den Bus verlassen konnten. Ein Taucher ging zur Sicherheit in Bereitschaft.

Die Feuerwehr rückte mit einem Notarzt und drei Rettungswagen an. Es konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Zwei bis drei Personen gelten als leicht verletzt. Alle Passaagiere konnten den Weg zu Fuß fortsetzen. Die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt hatte angeboten, die Fahrgäste zu übernehmen und an den Ausgangpunkt der Tour zu bringen. Den Service nahm niemand in Anspruch. Zur Unfallursache und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. Quelle und Fotos: HL-Live