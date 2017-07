(rtn) Am Samstag zogen Tausende durch die Hamburger Innenstadt, um gegen Armut und Krieg zu protestieren. Jetzt ist der G20-Gipfel beendet, die letzte Großdemo auch. Bis auf kleinere Zwischenfälle bleibt es bislang friedlich.







Nach Angaben der Polizei gab es bei zwei der vier größten für heute angemeldeten Versammlungen bislang folgende nennenswerte Ereignisse: Der Aufzug "Hamburg zeigt Haltung" wurde vom Veranstalter um 16:55 Uhr beendet und verlief friedlich. Der größte Aufzug des heutigen Tages mit dem Tenor "G20 - not welcome" wurde vom Veranstalter um 20:39 Uhr beendet. Nachdem in der Spitze etwa 50.000 Teilnehmer daran teilnahmen, erreichte der Aufzug gegen 14:30 Uhr den Endkundgebungsort. Bereits

zuvor hatte es starke Abwanderungen aus dem Aufzug gegeben, so dass an der Abschlusskundgebung auf dem Millerntorplatz noch etwa 4.000 Teilnehmer teilnahmen.

Auf dem geplanten Marschweg in Höhe Millerntorplatz wurden wiedererkannte Straftäter von Einsatzkräften aus dem Aufzug geholt, die daraufhin mit Flaschen beworfen wurden. Die Einsatzkräfte setztendann Schlagstöcke ein und wurden durch den Einsatz eines

Wasserwerfers unterstützt. Vier Beamte zogen sich Verletzungen zu, sind jedoch weiter

dienstfähig.