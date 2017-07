(rtn) Auch nach dem Ende des G20-Gipfels kam es in Hamburg erneut zu gewalttätigen Ausschreitungen. Die Polizei setzte Wasserwerfer, Pfefferspray und Tränengas ein, um Sitzblockaden im Schanzenviertel aufzulösen.



Randalierer warfen Flaschen, Steine und Böller gegen die Einsatzkräften. Die Polizei nahm mehrere Randalierer fest. Bei den Krawallen wurden auch Polizeibeamte verletzt. Über die Zahl der Festgenommenen sowie über die Zahl der Verletzten und die Schwere ihrer Verletzungen kündigte die Polizei eine Mitteilung im Laufe des Tages an.



Die Auseinandersetzungen waren aber deutlich weniger heftig als in den Nächten davor. In den frühen Morgenstunden hat sich die Lage beruhigt. Zuvor hatte die Polizei mit Wasserwerfern den Platz rund um die Rote Flora geräumt.