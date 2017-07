Brandstifter fackeln Autos ab

(rtn) In Hamburg wurden in den vergangenen Stunden erneut zahlreiche Fahrzeuge in Brand gesetzt. Der HVV bietet allen Betroffenen als Soforthilfe kostenlose Monatskarten an.



Nach Angaben der Feuerwehr sind in den vergangenen Stunden mehr als zehn Fahrzeuge durch Brandstiftung in Flammen aufgegangen, wie zum Beispiel an der Sorbenstraße kurz vor dem Grevenweg. Dort wurden zwei BMW und ein Audi durch die Flammen völlig zerstört.



Nach den Autobränden, will der HVV den Autobesitzern sofortige Unterstützung zukommen lassen. Allen Betroffenen wolle man daher kostenlose Monatskarten für den HVV-Gesamtbereich zur Verfügung stellen, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Die Karte sei insgesamt 30 Tage gültig. "Damit wollen wir die Mobilität der Betroffenen sicherstellen." Bereits ab Montag könnten die Fahrkarten in der HVV-Servicestelle am Johanniswall abgeholt werden. Betroffene werden gebeten, sich vorab kurz telefonisch unter 040/19449 zu melden.