(rtn) Noch bis zum 23. Juli findet in Zürich das Musikfestival «Live at Sunset» statt. Seit 20 Jahren gehört es zu den renommiertesten und schönsten Festivals unter freiem Himmel – die einmalige Kulisse auf dem grünen Dolder garantiert zauberhafte Konzertabende. 2017 soll dies nicht anders sein. Gestern war dort die Königin des Soul Mary J. Blige zu Gast.



Bei der New Yorkerin «Mary J. Blige» häufen sich die Grammys, neun sind es bis heute, und sie versteht es, die Queen of Soul, R’n’B, Rap, Funk und Hip-Hop gleichermassen zu sein. Da überrascht es nicht, dass Stars wie U2, Sting oder Kanye West bereits mit ihr ins Studio wollten, um mit ihrer Powerstimme und ihrem Soul Top-Hits wie „One“ neu zu interpretieren oder „Whenever I Say Your Name“ und „Love Yourself“ neu zu erschaffen