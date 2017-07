Feueralarm in Mehrfamilienhaus

rtn) Rauchmelder piepten in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhaus am Fahrenberg in Großhansdorf. Anwohner hatten deshalb die Feuerwehr informiert.



Unter Atemschutz überprüften die Feuerwehrleute der FF Großhansdorf die betroffene Wohnung und nahmen dort verschiedene Messungen vor. Ein Feuer stellten sie nicht fest. Die Wohnung stand leer. Die Kameraden der FF Ahrensburg hatten die Großhansdorfer mit ihrer Drehleiter bei dem Einsatz unterstützt.



Im Einsatz waren: FF Großhansdorf, FF Ahrensburg, Rettungsdienst und Polizei