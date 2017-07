(rtn) Der Ausnahmegitarrist und Sänger George Benson gibt heute sein einziges Deutschlandkonzert in München und performt mit seiner Band legendäre Hits wie "Give Me The Night", "The Greatest Love Of All" und "On Broadway". Wer eine einmalige Sommernacht mit Soft-Soul, Pop, Rhythm’n’Blues, Funk und Jazz erleben will, heute in der Philharmonie am Gasteig.





George Benson begann seine Musikerkarriere bereits im Kindesalter von acht Jahren, als er in Nachtclubs als Sänger auftrat. 1960 gründete er eine Rockband, in der er Gitarre spielte und sang. Dank seines ganz eigenen, geschmeidigen Gitarrensounds, den er mit seiner samtenen Stimme koppelte und seines untrüglichen Riechers für starke Songs öffneten sich ihm die Türen zum Soul-Pop schon sehr bald. So schneiderte er zum Beispiel auch Whitney Houston «The Greatest Love Of All» auf den Leib. Der legendäre US-Gitarrist und Sänger George Benson exklusiv im Kongresshaus Zürich - präsentiert von AllBlues