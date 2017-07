(rtn) Nach einem schweren Verkehrsunfall war die A1 am Dienstagvormittag ab Bargteheide Richtung Hamburg für etwa eineinhalb Stunden lang voll gesperrt. Höhe Hoisdorf war ein Lkw an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren.





Dabei wurde der 65 Jahre alte Fahrer des auffahrenden Lkw eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrleute holten den eingeklemmten Fahrer mit schwerem Gerät aus seinem total zertrümmerten Führerhaus. Danach wurde er im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sicherheitshalber war auch der Rettungshubschrauber "Christoph 29" an die Unfallstrecke ausgerückt. Der 49-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 10.03 Uhr. Um 11.47 Uhr wurde die Fahrbahn bis auf den linken Fahrstreifen wieder freigegeben. Davor hatte sich der Verkehr bis hinter das Autobahnkreuz Bargteheide aufgestaut. Zur Ermittlung der genauen Unfallursache zog die Polizei einen Sachverständigen hinzu.



Im Einsatz waren: FF Bargteheide, FF Hammoor, Rettungsdienst, Notarzt und der Rettungshubschrauber "Christoph 29"