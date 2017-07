(rtn) Wer Placebo mit Frontman Brian Molko noch nicht live erlebt hatte, erhielt beim «Live at Sunset» auf dem Dolder in Zürich die Chance, die Meister der Performance, in Topform zu erleben.







Mit ihrem Mix aus düsterem Wave, feschem Glam und zornigem Punk läuteten Placebo Ende der 1990er-Jahre mit Hits wie «Special K» und «Every You Every Me» eine neue Phase des Alternative Rock ein, mit der die Band weit über ihr Genre hinaus berühmt wurde – kein Wunder also waren Placebo etwa auch dem Soundtrack von «Cruel Intentions». Ihre Liveaufritte sind und bleiben legendär, so erreichten Placebo die grossen Stadien und die vordersten Plätze der internationalen Hitparaden – und kosteten gleichzeitig das wilde Leben als Rockstars gründlich aus. Heute kombinieren Placebo die Abenteuerlust ihrer Anfänge mit der Gelassenheit der Erfahrung. Ein idealer Mix, den sie gekonnt auf ihrer Jubiläumstournee präsentieren. Quelle: «Live at Sunset»