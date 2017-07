(rtn) Nur wenige Tage nach den Krawallen während des G20-Gipfels standen im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst in den Straßen Birkenau, Ulmenau und Petkumstraße insgesamt fünf Autos in Flammen. Mindestens vier weitere Autos wurden durch Feuer und Hitze stark beschädigt.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sicherte mit Brandermittlern an den Tatorten die Spuren. Hinweise auf einen politischen Hintergrund oder einen Tatverdächtigen gab es nach Polizeiangaben zunächst keine. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.



Nach Angaben der Feuerwehr wurde kurz vor 2:00 Uhr die Feuerwehr Hamburg in

den Stadtteil Uhlenhorst über den Notruf 112 alarmiert. Hier sollten in der Petkumstraße Ecke Uhlenhorster Weg zwei PKW brennen. Die Rettungsleitstelle schickte sofort den Löschzug der Feuer- und Rettungswache Barmbek, sowie die Freiwillige Feuerwehr Winterhude zu der angegebenen Adresse. Dort fanden sie drei Autos in Vollbrand vor. Die Fahrzeuge wurden unter Atemschutz gelöscht. Nachdem alle Fahrzeugbrände bekämpft waren, wurden die Einsatzkräfte um 02:12 Uhr durch die Rettungsleitstelle zu einer weiteren Feuermeldung, nicht weit entfernt, geschickt. In der Straße Ulmenau solle es unter der U-Bahn-Brücke brennen. Auch hier standen zwei PKW in Flammen, die von den Einsatzkräften mit zwei C-Rohren bekämpft wurden.