(rtn) Ein Feuer hat am Brennerhof in Hamburg-Moorfleet einen Wohnwagen und einen Müllcontainer aus Kunststoff zerstört.



Nach Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei deren Eintreffen brannte der Wohnwagen bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Billstedt, Moorfleet und die Polizei