Letzte Woche feierte Wolf von Lojewski, seinen 80. Geburtstag. Bereits als Kind wollte von Lojewski Journalist werden. Er erzählt von seinem Leben und spricht über die Ausschreitungen in Hamburg. Heute bei Lanz.



Wolfgang Kraushaar, Protestforscher

Der Politikwissenschaftler sagt: "Wer eine Wellcome to Hell Demonstration genehmigt, darf sich nicht wundern, was anschließend passiert." Kraushaar gibt seine Einschätzung zu den Krawallen.



Christian Schulte-Loh, Comedian

2009 begann seine Karriere als deutscher Comedian in England. Im April erschien sein Buch "Zum Lachen auf die Insel". Schulte-Loh spricht über deutsch-englische Humorunterschiede.



Jan Mohnhaupt, Journalist und Autor

Für sein Buch "Der Zoo der Anderen" hat sich Mohnhaupt mit der Geschichte der Berliner Zoos beschäftigt. Der Autor erzählt von seinen Recherchen und berichtet von "tierischem Wettrüsten".

