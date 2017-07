(rtn) Sir Elton John gehört zu den Titanen des Pop, ein Genie, das anderen Stars wie George Michael, Coldplay und Lady Gaga als Vorbild dient. Seine Welt-Hits wie "Rocket Man", "Candle In The Wind" und "Don’t Let The Sun Go Down On Me" konnten die Besucher am Mittwochabend beim «Live at Sunset» Open Air erleben.



Die Shows von ELTON JOHN sind ein „Dankeschön“ an all seine Fans, die ihm über Jahre hinweg treu geblieben sind und in den vergangenen Jahren Verständnis für seinen Wunsch, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, gezeigt haben. „Ich werde es wohl nicht schaffen, überall hinzukommen, wo meine Fans sind und waren – aber ich werde es versuchen“ verspricht das britische Pop-Idol. Mit seinem Greatest Hits Programm nimmt er seine Fans nicht nur auf Reisen in die Vergangenheit, sondern wird bei seinen kommenden Konzerten ebenso einige Lieder seines aktuellen Top 10 Albums „Wonderful Crazy Night“ präsentieren.