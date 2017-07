(rtn) Noch bis zum 22. Juli findet auf der Dolder Eisbahn Zürich das Live at Sunset Festival statt. Nationale und internationale Musikstars sorgen dort immer im Sommer für unvergessliche Konzerterlebnisse beim Sonnenuntergang. Jetzt war Jamie Cullum dort zu Gast.





Jamie Cullum hat viele Gesichter, wenn er auf der Bühne steht und mit seinem beeindruckenden Gesang und virtuosen Klavierspiel fremde Songs wie Rihannas «Don’t Stop The Music» und eigene wie «I’m All Over It» in ein jazzig-poppiges Gewand hüllt. Dabei ist der 37-jährige Engländer vor allem eins: Ein hochbegabter Entertainer, der sein Handwerk mehr als beherrscht und das Publikum völlig in seinen Bann ziehen kann. Quelle: Live at Sunset