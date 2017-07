(rtn) Mit auf die Bühne von «Live at Sunset» in Zürich brachte Ronan Keating das Ex-Spice Girl Melanie C – nicht nur im Vorprogramm, sondern auch für ein musikalisches Tête-à-Tête.



Romantische Songs ungekünstelt und echt zu präsentieren, das ist hohe Kunst – und Ronan Keating schafft dies mühelos. Der Ire weiss, mit seinem unverkennbaren Gesang so die Herzsaiten zu zupfen, das man merkt: Er meint mit jeder Faser seines Wesens, was er singt. Zu Beginn der 90er noch als Shooting Star aus den Reihen der Boygroup »Boyzone» bekannt, sang er sich als Solokünstler mit dem Hit «When You Say Nothing At All» zum Kultfilm «Notting Hill» sogar ins Herz der Schauspielerin Julia Roberts. „Sie hat mir damals gesagt, sie habe geweint, als sie den Song das erste Mal hörte“, erzählt Ronan Keating. Wahrlich, wenn diese warme, ausdrucksstarke Stimme einsetzt, öffnen sich die Herzen zum Himmel. Quelle: Live at Sunset