(rtn) Auf dem Parkplatz am Eichbaumsee in Hamburg ist in der Nacht von Freitag auf Sonnabend ein Smart ausgebrannt. Durch die Hitze wurde ein daneben stehender Mercedes beschädigt.



Beim Eintreffen der Feuerwehrleute brannte der Smart bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute die Flammen ab. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.



Im Einsatz waren die Feuerwehr Allermöhe-Billwerder und die Polizei