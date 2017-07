(rtn) Wasserdampf in der Sauna eines Hotels an der Loddenallee in Reinbek hat am Sonnabend einen größeren Alarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst.



Kurz nach 20 Uhr lösten die Brandmelder aus und die Feuerwehr wurde alarmiert. Sofort rückten mehrere Freiwillige Feuerwehren und der Rettungsdienst aus. Schnell war der „Brandherd“ lokalisiert. Wasserdampf in der Hotelsauna hatte den Alarm ausgelöst.





Im Einsatz waren: FF Reinbek, FF Ohe, FF Wentorf, Rettungsdienst und Polizei