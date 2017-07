(rtn) Brian Setzer kommt zurück nach Deutschland! Erstmals seit seiner Tour im Juli 2011 mit umjubelten Konzerten in Berlin, Hamburg und Köln wird der legendäre US-Gitarrist hierzulande auftreten. Brian Setzer’s Rockabilly Riot sind am Montagabend in der Leipziger Parkbühne zu Gast.



Allein mit der Gründung der Stray Cats 1979 und dem folgenden Rockabilly-Revival in den Achtzigern ist Setzer aus der Popkultur-Geschichte weltweit nicht mehr wegzudenken. Aber auch als Solo-Künstler in den Neunzigern und mit seinen Swing-Alben hat sich der 57-Jährige um die Wiederauferstehung einer fast vergessenen Musikrichtung verdient gemacht. Der dreifache Grammy-Gewinner und Mitglied der ‚Rock And Roll Hall Of Fame‘ verkaufte bis jetzt weltweit über 13 Millionen Alben und gilt Fans und Kritikern gleichermaßen als einer der profiliertesten Gitarristen der Welt. Gestern war Brian Setzer im Volkshaus Zürich zu Gast. Quelle: eventime