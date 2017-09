(rtn) Nguyen Do Thinh arbeitete 1992 als Dolmetscher im "Sonnenblumenhaus". Bei Markus Lanz im ZDF erinnert e sich Augenzeuge Thinh 25 Jahre später an die fremdenfeindlichen Übergriffe von Rostock-Lichtenhagen.



Weitere Gäste in der Sendung waren:

Jochen Schmidt, Journalist

Schmidt arbeitete 1992 für die Redaktion "Kennzeichen D" und erlebte die Ausschreitungen in Rostock hautnah mit. Der Journalist erklärt, warum es ein "Anschlag mit Ansage" war.



Joachim Gerhard, Unternehmer

2014 verschwanden seine beiden Söhne. Die jungen Männer reisten nach Syrien und schlossen sich dem Islamischen Staat an. In der Sendung erzählt Gerhard von der Suche nach seinen Kindern.



Stefan Kretzschmar, Ex-Handballprofi

Vor zehn Jahren beendete er seine Karriere als Handballprofi. In der Sendung spricht Kretzschmar über das Aufwachsen in einem Handballerhaushalt und seinen neuen Job als Talkshowmoderator. Quelle: ZDF