(rtn) Das am 5. Juni 2015 geborene Walrossmädchen Loki ist am Morgen des 21. August überraschend gestorben. Lange hatte sie es geschafft, die angeborene Missbildung, die sich durch eine große Schwellung im Bereich des Halses bemerkbar machte, zu kompensieren.



Eine Woche vor dem überraschenden Tod zeigte sich das Jungtier etwas kränklich. Loki hatte wenig Appetit, war schlapp und schlief viel. Trotz der eingeleiteten tierärztlichen Maßnahmen konnte keine wesentliche Verbesserung erzielt werden. Am Sonntag verschlechterte sich Lokis Zustand massiv. Am frühen Montag fanden die Pfleger sie tot in ihrer Box.



Am selben Tag noch wurde eine Sektion durchgeführt, um die Todesursache zu klären. Die endgültigen Ergebnisse der pathologischen Untersuchung stehen allerdings noch aus.



Mutter Polosa (21) konnte in Ruhe hinter den Kulissen Abschied von dem jüngsten Herdenmitglied nehmen. Die Mitarbeiter werden die freundliche Loki sehr vermissen.Quelle: Hagenbeck