Schleswig-Holstein (rtn) Niendorf an der Ostsee, schmückt sich mit einem der malerischsten kleinen Fischereihafen an der Ostseeküste.

Frühmorgens landen hier die zahlreichen Fischer im Hafen ihren Fang an. Vor allem Dorsch, Schollen und Heringe ziehen sie in ihren Fischernetzen aus dem Meer. An der Pier wird der frische Fisch direkt an die Gaststätten, Anwohner und Touristen verkauft. Niendorf, die "kleine Schwester" von Timmendorfer Strand hat jede Menge maritimem Charme, gepaart mit Urlaubsentspanntheit und Ruhe. Deshalb wird Niendorf an der Ostsee von den Touristen und Einheimischen immer wieder gern besucht.