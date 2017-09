rtn) Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen zum ersten Mal als Kriminalhauptkommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg vor der Kamera. In Hamburg haben sich heute die neuen Tatort-Kommissare aus dem Schwarzwald vorgestellt.





Schwere Zeiten für Verbrecher im Schwarzwald: In Bernau im Hochschwarzwald wurde am Dienstag, 07.03.2017, die erste Klappe für den neuen Schwarzwald-"Tatort" des SWR geschlagen. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner stehen zum ersten Mal als Kriminalhauptkommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg vor der Kamera von Andreas Schäfauer. Das Drehbuch zum ersten Fall mit dem Arbeitstitel "Tatort: Schwarzwald 1" schrieb Bernd Lange, es inszeniert Robert Thalheim.