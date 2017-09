(rtn) Im Ohnsorg-Theater feiert der Shakespeare-Klassiker Romeo & Julia am Wochenende große Premiere. Wir waren bei einer Fotoprobe dabei.







Seit jeher sind die Familien Montague und Capulet bis aufs Blut miteinander verfeindet. Als der schwärmerische junge Romeo, einziger Sohn der Montagues, sich mit seinen Freunden Benvolio und Mercutio aus jugendlichem Leichtsinn auf einem Fest der Capulets einschleicht, kommt es zu einem schicksalhaften Zusammentreffen, dass das Leben aller Beteiligten für immer verändern wird: Romeo und Julia, die Tochter des Hauses, verlieben sich unsterblich ineinander. Beide sind bereit, den Strudel aus Gewalt und Gegengewalt hinter sich zu lassen und aus der Familienfehde auszusteigen. Sie lassen sich im Geheimen von einem Geistlichen trauen. Doch in der Welt, in der Romeo und Julia leben, ist kein Platz für das Glück.



„Romeo und Julia“ ist die wohl berühmteste Liebesgeschichte, die je für die Bühne geschrieben wurde. Seit seiner Uraufführung um 1596/97 hat Shakespeares frühes Meisterwerk das Publikum in seinen Bann gezogen. Ein Ideal romantischer Liebe schlechthin – und ein Hoffnungsschimmer für die Gesellschaft. Das Prinzip von Auseinandersetzung, Feindschaft und Kampf fordert große Opfer, wird schlussendlich jedoch durch die Liebe und, so will es die Tragödie von Schicksal und Zufall, den Tod zu Fall gebracht. Quelle: Ohnsorg Theater Hamburg





Schauspiel von William Shakespeare

Nach der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel

Fassung und Plattdeutsch von Cornelia Ehlers, Cornelia Stein und Murat Yeginer

Dauer: 2 Stunden und 15 Minuten



Inszenierung Murat Yeginer - Ausstattung Beate Zoff - Musikalische Leitung und Komposition Jan Paul Werge



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen:

Fabian Monasterios , Robert Eder , Oskar Ketelhut , Meike Meiners , Vasilios Zavrakis , Tim Ehlert , Markus Gillich, Yvonne Yung Hee Bormann, Marco Reimers, Rabea Luebbe, Tino Fuehrer