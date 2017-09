(rtn) Nach Auslösung der C02-Anlage in einer Maschinenhalle bei Prinovis in Ahrensburg wurden am frühen Freitagmorgen mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert.



Feuerwehrleute der eingesetzten Wehren überprüften die Anlage und den gemeldeten Brandbereich. Menschen wurden nicht verletzt. Alle Personen hatten den betroffenen Bereich verlassen.



Im Einsatz waren: FF Ahrensburg, FF Ahrensfelde, FF Wulfsdorf, FF Großhansdorf, Rettungsdienst und Polizei