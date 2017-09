Drei Festnahmen nach Autobrand

(rtn) Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Eiffestrasse in Hamburg-Hamm ist in der Nacht ein Auto komplett ausgebrannt. Im Rahmen einer Sofortfahndung nahm die Polizei drei Personen fest und es wurde ein Golf 7 GTI sichergestellt.



Gegen 23 Uhr hatten Anwohner das brennende Auto entdeckt und den Notruf gewählt. Kurze Zeit später rückten die ersten Feuerwehrleute an. Da es sich nach ersten Meldungen um ein Fahrzeug mit Gasantrieb handeln sollte, löschten die Feuerwehrleute unter Atemschutz aus sicherer Deckung mit Wasser und Schaum die Flammen ab. In der Nähe des Brandortes wurden diverse Personen überprüft, drei davon nahm die Polizei vorläufig fest. Weiterer Hintergrund ist derzeit noch nicht bekannt.



In Einsatz waren Feuerwehr Bille, Rettungsdienst und zwölf Streifenwagen-Basatzungen der Polizei