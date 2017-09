(rtn) Michelle Hunziker präsentierte aus der Beachvolleyball-Arena am Timmendorfer Strand eine Sommernacht mit großem Staraufgebot und bekannten Hits.



Moderatorin Michelle Hunziker meldete sich am Samstag, 26. August, 20.15 Uhr, im ZDF zurück. Sie präsentierte eine Open-Air-Sommernacht mit großem Staraufgebot und bekannten Hits.



Viele Größen der Schlagerszene waren mit von der Partie in der Beach-Volleyball-Arena am Timmendorfer Strand – so zum Beispiel Howard Carpendale, Vicky Leandros, Beatrice Egli, Santiano, Michelle, Maite Kelly, Helmut Lotti und die Münchener Freiheit.



Zum Staraufgebot zählten außerdem die zweifache ECHO-Gewinnerin Oonagh, Rock-Legende Chris Norman, die ostdeutsche Kult-Band Karat, Schlagertitan Bernhard Brink, die Schlagerboygroup Feuerherz, die Newcomer Ben Zucker und Maria Voskania sowie Shootingstars wie die Lochis und Kerstin Ott. Die Kelly Family feierte 2017 ihr Comeback und tritt ebenso in der Arena auf wie Rock'n'Roll-Legende Peter Kraus und der ewig junge Jürgen Drews. Gemeinsam mit Al Bano hatte Michelle Hunziker eine musikalische Überraschung vorbereitet. Und auch der Spaß kam an diesem Abend nicht zu kurz, als Otto mit seinem Auftritt für ein besonderes Highlight am Timmendorfer Strand sorgte.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Jürgen Drews, Howard Carpendale, Michelle Hunziker, Otto Waalkes, Maite Kelly, Michelle, Die Lochis, Chris Norman, Beatrice Egli, The Kelly Family, Kerstin Ott, Helmut Lotti, Al Bano, Oonagh, Maria Voskania, Feuerherz, Karat, Peter Kraus, Ben Zucker, Vicky Leandros, Bernhard Brink, Münchner Freiheit, Santiano