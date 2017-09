(rtn) Vergessenes Essen auf der heißen Herdplatte hat am Sonntagmittag einen Einsatz für die Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus an der Eggerskoppel in Neuschönningstedt ausgelöst.



Nachbarn hatten Rauch bemerkt und es roch verbannt im Treppenhaus zog. Sie wählten den Notruf und kurze Zeit später trafen die Rettungskräfte ein. Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute in die betroffene Wohnung vor, nahmen den Topf vom Herd und schalteten diesen ab. Danach wurden Wohnung und Treppenhaus mit einem Druckbelüfter entraucht. Menschen wurden nicht verletzt.







Im Einsatz waren: FF Reinbek, FF Ohe, FF Schönningstedt, Rettungsdienst und die Polizei