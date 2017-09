(rtn) Bei einem Unfall wurden am Sonntagnachmittag in Stemwarde zwei Menschen verletzt. Insgesamt drei Autos waren auf der Kreuzung Bahnhofstrasse zur K 80 zusammengeprallt.



Nach ersten Erkenntnissen hatte einer der Autofahrer das Rotlicht der Ampel missachtet und war auf die Kreuzung aufgefahren. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoss. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden die beiden Verletzten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute der eingesetzten FF Stemwarde räumten die Kreuzung frei und streuten die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemitteln ab. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten leitete die Polizei den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbei.