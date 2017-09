(rtn) Das Waltroper Parkfest bot auch in seiner 42. Auflage ein vielschichtiges Kulturprogramm auf vier Bühnen.



Am vergangenen Wochenende gab es dort u. a. Live-Shows von ABC, Sir Bob Geldof, Nosliw oder Banda Senderos, eine exklusive Prime Time-Comedyshow sowie Kinder- und Familienprogramm in Hülle und Fülle. Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gibt es außerdem Walkacts, Kunstausstellungen und hochwertige Gastronomie-, Markt- und Themenbereiche.



Unsere Bilder auf dem rtn-media-server zeigen: Sir Bob Geldof und Band, Tsychofix, Schwarze Grütze, Jann Tholen, ABC, Chris Keys und Band