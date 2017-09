Meilsdorf: Auto in Vollbrand

(rtn) Vermutlich nach einem technischen Defekt ist am späten Montagnachmittag ein BMW-Kombi der Fünfer-Reihe komplett ausgebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.



Der Fahrer war mit seinem Auto in Richtung Siek unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch bemerkte. Er fuhr seinen BMW Höhe der Bushaltestelle Meilsdorfer Damm an den rechten Fahrbahnrand und wählte den Notruf. Zunächst schaffte er es noch einige persönlichen Gegenstände aus dem brennenden Auto herauszuholen, dann wurde es ihm aber zu heiß. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehrleute brannte der BMW bereits in voller Ausdehnung. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum die Flammen ab. Trotz des schnellen und massiven Löscheinsatzes brannte der Kombi aber komplett aus. Während der Löscharbeiten hatte die Polizei den Meilsdorfer Damm komplett gesperrt.



Im Einsatz waren: FF Siek, FF Papendorf und die Polizei