(rtn) Ein Feuer in der Abgasanlage eines LKW hat am Montagnachmittag auf der A 1 bei Hamburg-Moorfleet für starke Verkehrsbehinderungen und einen langen Stau gesorgt.





Der LKW-Fahrer war auf der BAB 1 in Richtung Süden unterwegs, als er Höhe der Autobahnabfahrt Moorfleet den Defekt bemerkte. Er stellte den qualmenden LKW auf dem Standstreifen ab und wählte den Notruf. Feuerwehrleute kühlten den Lastwagen mit Wasser ab, offene Flammen gab es nicht. Während der Löscharbeiten leitete die Polizei den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei. Es gab einen Stau bis weit hinter Barsbüttel zurück.



Im Einsatz waren die Feuerwehren Billstedt, Wandsbek, WLF-AB-Wasser und mehrere Streifenwagen-Besatzungen der Polizei