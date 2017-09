Youtube-Stars bei Lanz zu Gast

(rtn) Florian Mundt "LeFloid", YouTuber. Mehr als drei Millionen Menschen folgen seinem YouTube-Kanal. Vor zwei Jahren war LeFloid der erste YouTuber, der ein Interview mit Angela Merkel geführt hat. Er erinnert sich an die Begegnung.



Lisa Sophie "ItsColeslaw", YouTuberin

Vor zwei Wochen traf sie die Bundeskanzlerin zum Interview. Lisa Sophie erzählt, warum sie für das Interview ausgewählt wurde und sagt, ob sie mit Merkels Antworten zufrieden war.



Walter Kohl, Unternehmer und Autor

Im Juni starb sein Vater Helmut Kohl. In der Sendung erinnert sich Walter Kohl an ihn, erzählt, wie er mit seiner Trauer umgeht und wie er vom Tod des Vaters erfahren hat.



Dieter Wonka, Journalist

Heute gab Angela Merkel in Berlin eine Pressekonferenz. Die Journalisten hatten einige Fragen an die Bundeskanzlerin. In der Sendung erzählt Wonka, wie Merkel auf die Fragen reagiert hat.



Chris Burkard, Fotograf

Er sagt: "Ich hatte kein Karriereziel, keinen Plan, ich wusste nur, dass ich fotografieren will!" In der Sendung erzählt Burkard von seiner Leidenschaft für die Fotografie und seinen Reisen.