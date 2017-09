(rtn/ots) Ein bislang unbekannter Mann hat sich mit seinem VW-Polo einer Überprüfung durch Polizeibeamte entzogen. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von Langenhorn, Bergstedt bis nach Ammersbek/Timmerhorn. Dort gelang es der Polizei sich mit ihrem Fahrzeug neben den Flüchtigen zu setzen.

Der Fahrer des VW Polo bog dann von der Hauptstraße Alte Landstraße nach rechts in die Nebenstraße Tannenkoppelweg ab. Aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kollidierte der VW Polo dabeimit einem Zaun an der dortigen Kreuzung. Der Fahrer stieg aus dem

Auto und wollte flüchten. Als die Polizeibeamten ihn ergreifen wollten, bedrohte er sie mit einem Messer. Daraufhin wurde von einem Polizeibeamten ein Warnschuss in die Luft abgegeben. Der Täter flüchtete trotz der Warnschussabgabe über mehrere Grundstücke in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen aus Hamburg und Schleswig-Holstein, dem Einsatz eines Diensthundeführers mit Suchhund sowie des Polizeihubschraubers führte nicht zur Ergreifung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben wird: -

etwa 25 Jahre alt - ca. 185 cm groß und sehr kräftige Figur -

europäisches/osteuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit blauem

Tank Top und kurzer beiger Hose



Aufgefallen war der Mann der Besatzung des Hamburger Funkstreifenwagens Peter 34/2. Die Polizisten bemerkten auf dem Krohnstieg in Hamburg-Langenhorn einen VW Polo, der ihnen mitdefektem Licht entgegenkam. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und

versuchten den VW-Fahrer mit eingeschaltetem Blaulicht und Yelp-Ton zu stoppen. Der Fahrer ignorierte die Signale des Funkstreifenwagens und beschleunigte seinen VW Polo auf dem Ring 3 in Richtung Hamburg-Bergstedt auf deutlich über 100 km/h. Dabei missachtete der Fahrzeugführer auch Rotlicht zeigende Ampeln.





Tatzeit: 30.08.2017, 02:28 Uhr Tatort:

Hamburg-Langenhorn, Ammersbek/Timmerhorn (Schleswig-Holstein)

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt unter der Rufnummer 040-4286 56789, die Polizei Bargteheide unter der Rufnummer 04532-70710 oder jede Polizeidienststelle.