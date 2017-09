(rtn) Ein brennender Papierkorb hat am Freitagmittag einen Einsatz für alle drei Ahrensburger Feuerwehren in der Großen Strasse ausgelöst.



Mitarbeiter eines Supermarktes hatten die Rauchentwicklung direkt neben einem Aufzug entdeckt und den Notruf gewählt. Die Brandschutztüren schlossen sich und der Aufzug stoppte. Die Polizei sperrte die Zufahrt zur Garage. Mit einer Kübelspritze löschten die Feuerwehrleute schnell die Flammen ab. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.