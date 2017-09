(rtn) Bernd Link ist der neue Amtswehrführer in Nordstormarn. Die Delegierten des Amtes wählten ihn am Freitagabend im Gemeindehaus Mönkhagen mit 52 von insgesamt 56 Stimmen als Nachfolger von Amtswehrführer Albert Iken, der in diesem Jahr 67 Jahre alt wird und daher laut Brandschutzgesetz das Amt ablegen muss. Albert Iken war seit 1998 in der Amtswehrführung tätig.



Nach der Wahl dankte Kreisbrandmeister Gerd Riemann dem scheidenden Amtswehrführer Albert Iken für die geleistete Arbeit im Dienste der Feuerwehr und des Ehrenamtes. Dem neuen Amtswehrführer Bernd Link gratulierte er zur Wahl und überbrachte die Glückwünsche des Kreisfeuerwehrverbandes und alles Stormarner Feuerwehren.



Albert Iken - Jahrgang 1950

Aktives Feuerwehrmitglied seit 1975 in Hamberge

Von 1996 bis 2010 Gemeindewehrführer Hamberge

Von 1998 bis 2005 Stelltvertretender Amtswehrführer Nordstormarn

Seit 2005 Amtswehrführer Nordstormarn

Seit 2005 Bewerter in der Leistungskommission Kreis Stormarn

Seit 2006 Bereitschaftsführer 1. Brandschutzbereitschaft Stormarn

2014 - Ehrung Schleswig-Holsteinisches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold

2015 - Deutsches Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold



Bernd Link - Jahrgang 1958

Aktives Feuerwehrmitglied seit Januar 1976 in Hamburg-Billwerder

2012 nach Ahrensfelde (Gemeinde Westerau) gezogen. Seit dem dort in der Wehr

Seit 1977 Berufsfeuerwehrmann in Hamburg

Seit 2013 Gemeindewehrführer in Westerau

Seit 2014 Stellvertretender Amtswehrführer Amt Nordstormarn



Feuerwehren des Amtes Nordstormarn: FF Badendorf, FF Barnitz, FF Benstaben, FF Havighorst, FF Steinfeld, FF Hamberge, FF Heidekamp, FF Heilshoop, FF Klein Wesenberg, FF Mönkhagen-Langniendorf, FF Pöhls, FF Rehhorst, FF Groß Wesenberg, FF Ratzbek, FF Stubbendorf, FF Ahrensfelde, FF Trenthorst/Wulmenau, FF Westerau, FF Zarpen



Amt Nordstormarn: Einwohner ca. 11100

Amtsvorsteher Paul Friedrich Beeck

Amtsdirektor Stefan Wulf